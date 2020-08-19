Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от демократов

Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии.

Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джозефа Байдена на пост президента страны. Решение было принято на общенациональном съезде партии в Милуоки.

В ходе виртуального голосования Байден получил более 3,5 тысяч голосов, значительно опередив своего основного конкурента — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Во время краткого видеообращения к делегатам съезда Джо Байден держал в одной руке защитную маску, рядом с ним стояли его внуки и супруга Джилл. Ожидается, что уже завтра кандидат выступит с официальной речью о своем согласии баллотироваться.

Ранее Байден определился с кандидатурой на пост вице-президента страны. Им может стать сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент страны Дональд Трамп.