Дело блогера, обвиняемого в распространении гостайны, связано с перевозкой на Украину данных о линиях метро Москвы

Дело видеоблогера Андрея Пыжа, обвиняемого в распространении гостайны, связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о линиях московского метро, — утверждает источник агентства ТАСС.

Несколько дней назад адвокат по назначению Алексей Хальзов сообщил, что Пыж частично признал вину. Это связано с тем, что блогер опасается, что дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью – уточнил защитник в интервью сайту «Открытые медиа».

Мещанский суд Москвы арестовал Пыжа в начале августа. Гостайну, по версии следствия, составляют документы, найденные на его флешке.