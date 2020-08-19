Президент западно-африканского государства Мали объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране

Об этом сообщает агентство Reuters. Ибрагим Бубакер Кейта сказал, что не хочет, чтобы проливалась кровь для сохранения его власти. Он также объявил о роспуске правительства.

Мятеж произошел в Мали накануне. Президента и премьер-министра страны задержали. Военные, устроившие мятеж объявили, что проведут в государстве новые выборы.