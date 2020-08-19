Главы государств и правительств Евросоюза, как ожидается, сегодня проведут саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Встреча должна состояться в час дня по московскому времени в формате видеоконференции. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять свое будущее и свободно избирать своего лидера, а насилие в отношении протестующих неприемлемо и не должно допускаться.

Европейские политики также призывают белорусские власти освободить задержанных на мирных акциях, — сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер.

На прошлой неделе ЕС провел заседание по Белоруссии на уровне глав министерств иностранных дел.