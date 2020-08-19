Демократы официально выдвинули Джо Байдена кандидатом в президенты США

На общенациональном съезде в штате Висконсин подсчитали голоса на праймериз — в общей сложности Байден получил более 3 тысяч 550 голосов делегатов.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ранее снял свою кандидатуру, набрал 1150 голосов.