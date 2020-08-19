Директор музея в Гродненской области Константин Шишмаков найден мёртвым

На этом фоне в следственные органы Белоруссии поступает всё больше жалоб об избиениях силовиками и даже изнасилованиях участников акции протеста.

Директор военно-исторического музея имени Багратиона пропал в субботу. О смерти Константина Шишмакова вчера сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда. Директора музея нашли повешенным, рассказала изданию Onliner сестра жены погибшего. Силовики считают, что смерть не носит криминального характера. В УВД гродненского облисполкома сказали, что тело погибшего нашли в лесу в 40 минутах езды на машине от города Волковыск, где работал Шишмаков. Белорусский портал tut.by сообщил, что директор военно-исторического музея в субботу вечером позвонил жене и сказал, что едет домой. После этого связаться с ним не могли. Шишмаков также работал в участковой избирательной комиссии на выборах президента. Он отказался подписывать итоговый протокол о победе Лукашенко и мог покончить с собой из-за угроз, передает издание. На этом фоне подтверждаются факты изнасилований задержанных девушек в изоляторе на улице Окрестина и других СИЗО, пишет телеграм-канал Nexta.Live, его ведут в Польше белорусские политэмигранты. О насилии рассказали как сами пострадавшие, так и психологи, хирурги и гинекологи. В СК поступает всё больше жалоб на жестокие действия силовиков. Людей избивали до переломов и гематом, угрожали им убийством, пишет портал tut.by. Пострадавшие требуют наказать тех, кто это делал.

В Белоруссии после жестоких разгонов протестных акций и задержаний больше полусотни человек остаются пропавшими без вести. Из СИЗО несмотря на обещания властей отпустили пока не всех. За решёткой по данным белорусских изданий остаются около 70-ти задержанных.