Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Ожидаемое решение принято на ее общенациональном съезде в Милуоки. Бывший вице-президент США ранее выиграл первичные внутрипартийный выборы. Его основным соперником тогда был сенатор Берни Сандерс. От Республиканской партии на выборы идет действующий президент Дональд Трамп. Голосование состоится 3 ноября.