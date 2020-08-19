Премьер-министр Австралии выразил надежду что вакцинация против коронавируса станет обязательной

Скотт Моррисон сказал в эфире местной радиостанции, что по его мнению, отказ от такое прививки может быть только по медицинским показаниям. Ранее австралийский премьер сообщил о заключении соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca о местном производстве вакцины, разработанной Оксфордским университетом в случае успешного завершения клинических испытаний. Недавно президент Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Но препарат еще не прошел фазу массовой проверки на добровольцах.