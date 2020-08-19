Газета «Коммерсант» подсчитала, что на аукционе в поддержку Ивана Сафронова собрали более 300 тысяч рублей. Как отмечает издание, в тройку самых дорогих лотов вошли: альбом карикатур Андрея Бильжо, роман Дмитрия Захарова «Средняя Эдда» и книга Дмитрия Быкова «Орфография: Опера в трех действиях». Аукцион прошел в Сахаровском центре.

Бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости», советник главы Роскосмоса Иван Сафронов больше месяца находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в госизмене. Сафронов вину не признает и уверен, что его преследуют из-за журналистской деятельности.