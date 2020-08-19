Участники протестов в Белоруссии, по данным местных СМИ, накануне стали подавать заявления в СК о милицейском насилии. Как пишет белорусский портал Tut.by, в жалобах описываются гематомы и переломы от избиений, а также унижения и угрозы убийством. Телеграм-канал «Нехта», который ведут в Польше белорусские политэмигранты, сообщил, что к врачам поступили задержанные ранее женщины с травмами в результате изнасилований. По данным сайта Tut.by, 67 задержанных остаются в изоляторах, более 50 пропавших все еще не могут найти.