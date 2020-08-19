Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против представителей властей Белоруссии. По его мнению, в черный список должны попасть те лица, которые причастны к насилию по отношению к мирным демонстрантам, передает Австрийское агентство печати. Сегодня лидеры стран ЕС обсудят по видеосвязи ситуацию в Белоруссии, где продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко.