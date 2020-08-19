В Москве сегодня простятся с актёром и режиссёром, депутатом Мосгордумы Николаем Губенко. Он не дожил дня до своего 79-летия.

Прощание с Николаем Губенко пройдет в театре «Содружество актёров Таганки». Его он основал в 93-м году после раскола в театре на Таганке, откуда из-за конфликта с режиссёром Юрием Любимовым ушла часть труппы. Церемония начнётся в 11 утра. Губенко коллеги и поклонники называют одним из самых обаятельных актёров, тонким и трагическим режиссёром советского кино. Родился Николай Николаевич в августе 41-го в Одессе. Вырос в детдоме, его родители погибли в войну. В 60-м году приехав в Москву поступил во ВГИК. Вскоре снялся в дебютном фильме «Застава Ильича» режиссёра Марлена Хуциева. Губенко также известен по фильмам «Пришёл солдат с фронта», «Пароль не нужен». «Они сражались за Родину», «Прошу слова» и другим. Он сам снял несколько картин, среди них «Пришёл солдат с фронта», «Подранки» и «Из жизни отдыхающих». На сцене театра на Таганке в 60-е и 80-е играл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Герой нашего времени», «Десять дней, которые потрясли мир», «Пугачёв», «Годунов» и других. В 87-м стал главным режиссёром театра, много сделал для возвращения Любимова из изгнания. Но затем рассорился с ним. Губенко последний министр культуры СССР. В середине 90-х депутат Госдумы от КПРФ. Некоторое время возглавлял комитет по культуре, в нулевых перешёл в столичную думу. До последних дней Губенко играл в театре — он был занят в нескольких спектаклях.

Народного артиста России похоронят на Кунцевском кладбище.