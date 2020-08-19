Вдова Сергея Мохнаткина Анна Кречетова сообщила о своем задержании в Москве у посольства Белоруссии

Активистка сказала порталу «ОВД-Инфо», что участвовала в протестах против насилия в Минске со стороны силовиков. Что ей вменяют, пока неизвестно. По данным правозащитного центра «Весна», в больницах Минска находятся десятки пострадавших во время акций. Согласно многочисленным свидетельствам, после задержания многих людей жестоко избивали и унижали в спецприемниках и отделах полиции. Телеграм-канал «Нехта», который ведут в Польше белорусские политэмигранты, сообщил, что к врачам поступили задержанные ранее женщины с травмами в результате изнасилований.