Спикер парламента Германии заявил, что режиму Лукашенко пришел конец

Вольфганг Шойбле сказал это в интервью сайту «Дойче Велле» и призвал власти Белоруссии прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов. Политик подчеркнул, что в свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия.

Как сказал в интервью телеканалу Евроньюз министр иностранных ел Литвы Линас Линкявичюс, сложность заключается в том, что в Белоруссии нет единого лидера оппозиции.

Евросоюз отказался признать итоги президентских выборов в Белоруссии.