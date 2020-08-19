Защитники горы Куштау, задержанные в Башкирии, объявили бессрочную голодовку

Это произошло на фоне протестных акций в защиту местности.

Голодовку решили объявить те, кто находится в изоляторе временного содержания, сообщает «Новая газета». Причиной, как утверждается, стали действия прокурора: он, по словам, задержанных, предложил подписать бумаги в поддержку главы Башкирии Радия Хабирова в обмен на освобождение. Однако делать этого никто не стал. Сам факт голодовки задержанных, а также высказывания о требованиях прокурора власти не комментируют.

Сколько именно экологических активистов объявили голодовку, не уточняется. По последним данным, в субботу в ходе протестных акций у горы Куштау были задержаны около 80 человек, половине из них назначили административный арест.

Поводом для недовольства являются планы «Башкирской содовой компании» начать на Куштау разработку месторождения известняка. Защитники горы полагают, что это угрожает десяткам редких животных и растений, а также считают местность исторической. На прошлой неделе там произошли столкновения между протестующими и полицией вместе с сотрудниками ЧОПа. Обе стороны заявляли о пострадавших.

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил ранее о приостановке разработки горы до тех пор, пока не будет найден компромисс.