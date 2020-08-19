Z Архив новостей новости
5 1 6 197
06:47, 19 августа 2020

Японская пресса пишет о планах Вашингтона и Токио развернуть спутниковую сеть для обнаружения новейших ракет

По сведениям газеты «Никкей», это обойдется в 9 миллиардов долларов. Отмечается, что спутники будут оснащены инфракрасными датчиками и будут летать на низких орбитах – от 300 км до тысячи. В публикации поясняется, что нынешняя американская сеть раннего спутникового обнаружения, на которую полагается Япония, работает на высоте порядка 36 тыс. км, что делает ее наряду с наземными радарами малоэффективной против ракет с изменяемой траекторией полета или гиперзвукового оружия. Предполагается, что первые 30 спутников будут запущены в 2022 году, а всего таких аппаратов должны около тысячи.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Против Трампа Мишель Обама закрывала двухчасовое событие понедельника и выступила с самой глубокой и проникновенной речью, которая была построена как мощный аргумент против переизбрания Трампа…

5 171 6 24762 18.08
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 226 6 33551 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 265 6 45641 12.08
Голосование
5 79 6 14205 12.08
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 61 6 11397 15.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 8097 15.08
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 36 6 6745 13.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Преступления карателей в Беларуси не имеют срока давности Когда этот суд наступит — каратели будут ссылаться на полученные приказы. Что же, в Нюрнберге их предшественники тоже на них ссылались — и, как известно, безрезультатно…

5 77 6 14907 13.08
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25797 14.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 40450 12.08
Блоги

Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..

5 222 6 44695 15.08
Блоги

Сергей Марков политолог

С мятежниками говорят только об условиях капитуляции Если Лукашенко вступит с мятежниками в переговоры, то он кончит быстро или как план в отношении Януковича — расстрел без суда…

5 199 6 39843 14.08
Блоги

Михаил Ширвиндт: Хочу, чтобы на белорусской земле жили счастливые люди Откуда эта раболепная любовь, глубокое чувство к диктаторам? Мы их любим. Любите своих детей! Любите своих матерей. А не правителей, которые правят по 30 лет…

5 83 6 17160 18.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Не верьте В Белоруссии попытка силового захвата власти антироссийскими силами…

5 133 6 27454 13.08
Блоги

Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..

5 56 6 12261 14.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Главный организатор попытки свержения Лукашенко — Польша и Литва Польша пытается восстановить польскую империю Речь Посполита в новой форме и стать опять главной великой державой Восточной Европы, вытеснив с этой позиции Россию…

5 251 6 58794 12.08

Популярное за неделю

Новости

Самолет ФСБ, по информации РБК и газеты «Коммерсант», прибыл накануне из Москвы в Минск Издания ссылаются на данные сервиса FlightRadar, который отслеживает перемещения самолетов

5 6 6 6233
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 85 6 155243 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 79 6 14177 12.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 400 6 305050 15.08
Блоги

Pasha Bite YouTube-канал

+ Массовые демонстрации в поддержку Лукашенко Массовые демонстрации в поддержку Лукашенко Отличить этих демонстрантов несложно — они в форме и вооружены до зубов…

5 18 6 130997 13.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8690448
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4596076

Сегодня в эфире