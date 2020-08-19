В Москве сегодня простятся с последним советским министром культуры Николаем Губенко. Церемония пройдет в театре «Содружество актеров Таганки». Губенко был его художественным руководителеми. Актер и режиссер скончался в возрасте 78 лет. В последние годы он был также депутатом Мосгордумы.