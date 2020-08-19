Около 30 тысяч болельщиков сегодня, как ожидается, придут на матч в Петербурге между «Зенитом» и ЦСКА. Такую цифру назвали ТАСС в пресс-службе команды хозяев поля. При этом ежедневно в городе выявляет все новых заболевших коронавирусом. Ранее из-за пандемии футбольные матчи проходили без зрителей, затем ограничение сняли.