Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в Ингушетии были убиты в перестрелке двое местных жителей. В комитете, который возглавляет директор ФСБ Александр Бортников, их называют боевиками и утверждают, что у них были обнаружены автоматы, пистолет и самодельные бомбы. Убитых подозревают в нападениях на силовиков.