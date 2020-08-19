Пресненский суд Москвы продолжит рассмотрения дела артиста Михаила Ефремова

Вчера потерпевшие предъявили ему гражданские иски.

Как ранее объявила судья Елена Абрамова, на сегодняшнем заседании представители Михаила Ефремова должны будут представить свои доказательства. Вчера слушания по делу об аварии на Садовом кольце прервались на том, что родственники водителя Сергея Захарова, который погиб в этом ДТП разделились на две неравные группы. Его сын Виталий, утверждает, что Михаил Ефремов обязан выплатить ему в качестве компенсации шесть с половиной миллионов рублей и при этом, по его мнению, артист также заслуживает самого сурового наказания, которое предусмотрено законодательством.

Остальные пострадавшие – это вдова, брат и второй сын, потребовали от обвиняемого только один рубль. Их адвокат заявил, что таким образом они хотели подчеркнуть своё право потребовать законного и обоснованного наказания Ефремову, не принимая от него «кровавых денег».

Родственники Захарова неоднократно говорили в суде, что артист совсем не пытался связаться с ними, чтобы попробовать загладить вину. В свою очередь представитель Ефремова Эльман Пашаев заявил на вчерашнем заседании, что у него есть запись его телефонного разговора с братом погибшего, которая опровергает их слова. Тем не менее, судья слушать её отказалась, а оппоненты Пашаева усомнились в подлинности его доказательств.

Михаилу Ефремову грозит до 12-ти лет лишения свободы. Его обвиняют в том, что он, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полову и врезался в фургон, из-за чего погиб человек.