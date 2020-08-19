Минобороны сообщило о гибели российского генерал-майора в Сирии

Один из автомобилей колонны с военными, по данным ведомства, подорвался на обочине дороги на самодельном взрывном устройстве. Это произошло при возвращении с гуманитарной акции в 15 км от Дейр-эз-Зора. Пострадали в результате инцидента также несколько российских военнослужащих

Имя погибшего генерала в Минобороны не называют: лишь говорят, что в Сирии он находился в должности старшего военного советника. По данным источников «Новой газеты», речь идет о замкомандующего 36-й общевойсковой армией Вячеславе Гладких. Ее штаб находится в Улан-Удэ. Имя Гладких в прессе, помимо прочего, упоминалось в связи с гибелью солдата-срочника в мотострелковой бригаде в Оренбургской области, которой до 2016 года он командовал. По официальной версии, военнослужащий покончил жизнь самоубийством, однако его мать обвиняла Гладких в игнорировании проблемы дедовщины. Позднее, впрочем, она перестала выходить на связь с правозащитниками и отказалась от претензий.

Это уже второй генерал, убитый в ходе операции российских войск в Сирии. В сентябре 2017 года генерал-лейтенант Валерий Асапов стал жертвой минометного обстрела со стороны террористов.