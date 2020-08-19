Главы стран Евросоюза сегодня проведут экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии

Инициаторами саммита стали Литва и Польша. Они предложили провести встречу глав стран Евросоюза из-за жёсткого подавления протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов 9 августа и не прекращаются больше недели. Евросоюз готовит новые санкции против Минска в рамках уже действующих ограничительных мер, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он уточнил, что занимается этим Европейская внешнеполитическая служба. Какие именно следует принять против белорусских чиновников обсудят сегодня. Ранее в ЕС заверили, что новые ограничения не затронут простых белорусов. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз поддерживать белорусов, которые мирно протестуют, отстаивая свои права и свободы. Об этом он написал в Twitter. Оппозиция ждет от европейского сообщества, что оно предложит механизмы решения ситуации в республике, вчера об этом сказал уволенный за поддержку протестов директор театра имени Янки Купалы Павел ЛатУшко. Он как и нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич вошел в созданный накануне в Минске координационный совет оппозиции, задача которого обеспечить передачу власти в стране.

Минск при любой обстановке настроен на диалог с Евросоюзом, сообщили в белорусском МИДе. Россия, страны СНГ, Китай и Венесуэла признали результаты выборов и поздравили с победой президента Лукашенко.