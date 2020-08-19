США и Япония, по сведениям газеты «Никкей», намерены создать сеть обнаружения запусков новейших ракет

Речь идет о сотнях спутников, которые будут размещены на низких орбитах, что поможет бороться с ракетами с изменяемой траекторией полета и гиперзвуковым оружием. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о разработке таких видов вооружений. Первые спутники планируют запустить в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 9 миллиардов долларов.