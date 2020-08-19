Президент Мали под давлением военных объявил, что уходит в отставку

Ибрагим Бубакар Кейта в телеэфире также сообщил о роспуске правительства и парламента, передает агентство Рейтер. Глава государства сказал, что не хочет кровопролития. Накануне военные отказались ему подчиняться и фактически арестовали. Этому предшествовало несколько недель протестов.