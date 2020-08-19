В Пресненском суде Москвы сегодня продолжат рассматривать дело актера Михаила Ефремова

Свою позицию озвучит сторона защиты. Адвокат Эльман Пашаев утверждал, что нашел некие доказательства невиновности артиста и поэтому убедил его отказаться от признания вины. По делу о ДТП со смертельным исходом Ефремову грозит срок лишения свободы от 5 до 12 лет.

