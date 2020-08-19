Арестованный военными президент Мали объявил о своей отставке

Глава государства Ибрагим Бубакар Кейта сказал, что не хочет кровопролития ради удержания власти. В телеэфире он так сообщил о роспуске парламента и отставке правительства, передает ТАСС. Накануне часть военнослужащих захватила президента и премьер-министра. Генсек ООН Антониу Гутерриш вечером потребовал их освободить. Событиям в Мали предшествовало несколько недель протестов с требованиями отставки президента и премьер-министра.