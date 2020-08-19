В Белоруссии найден мертвым член избирательной комиссии, который отказался подписать протокол на выборах

О гибели 29-летнего Константина Шышмакова сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел», которые обнаружили тело. По информации белорусского портала Tut.by, Шышмаков 15 августа уволился со своей должности, сообщил об этом своей жене — однако домой так и не вернулся. В Следственном комитете предположили, что это был суицид. В то же время, по данным правозащитного центра «Весна», после протестов в Белоруссии пропало более 70 человек.