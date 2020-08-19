Японская пресса пишет о планах Вашингтона и Токио развернуть спутниковую сеть для обнаружения новейших ракет

По сведениям газеты «Никкей», это обойдется в 9 миллиардов долларов. Отмечается, что спутники будут оснащены инфракрасными датчиками и будут летать на низких орбитах – от 300 км до тысячи. В публикации поясняется, что нынешняя американская сеть раннего спутникового обнаружения, на которую полагается Япония, работает на высоте порядка 36 тыс. км, что делает ее наряду с наземными радарами малоэффективной против ракет с изменяемой траекторией полета или гиперзвукового оружия. Предполагается, что первые 30 спутников будут запущены в 2022 году, а всего таких аппаратов должны около тысячи.