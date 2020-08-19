Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в Ингушетии были убиты в перестрелке двое местных жителей

В комитете, который возглавляет директор ФСБ Александр Бортников, их называют боевиками и утверждают, что у них были обнаружены автоматы, пистолет и самодельные бомбы. Убитых подозревают в нападениях на силовиков.
2020-08-19T03:15:36+03:00
2020-08-19T03:15:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:15, 19 августа 2020
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