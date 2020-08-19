Следственный комитет возбудил дело по факту гибели в Сирии российского генерала

При взрыве самодельной бомбы еще двое военных были ранены, сообщили в Минобороны. В СК отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибшего. Его имя в министерстве обороны не назвали. Это второй случай гибели в Сирии высокопоставленного российского военного. В 2017 году в Сирии был убит генерал-лейтенант Валерий Асапов.
2020-08-19T03:15:12+03:00
2020-08-19T03:15:12+03:00
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03:15, 19 августа 2020
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