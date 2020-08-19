Самолет ФСБ, по информации РБК и газеты «Коммерсант», прибыл накануне из Москвы в Минск

Издания ссылаются на данные сервиса FlightRadar, который отслеживает перемещения самолетов. Как говорится в публикациях, судя по модификации, Ту-214 может быть самолетом спецсвязи. РБК отмечает, что самолетом с тем же бортовым номером ранее летал директор ФСБ Александр Бортников.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко. Политик, который находится у власти 26 лет, на выходных дважды звонил президенту России Владимиру Путину, о чем сообщили в пресс-службе Кремля.