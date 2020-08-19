Генсек ООН потребовал от военных в Мали немедленно освободить президента и премьер-министра страны

Антонио Гутерриш осудил мятеж военнослужащих и призвал их восстановить конституционный порядок, сообщила его пресс-служба. В последние недели в Мали проходили акции протеста с требованиями отставки президента и премьер-министра.
2020-08-19T02:27:37+03:00
2020-08-19T02:27:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:27, 19 августа 2020
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