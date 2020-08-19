Дональд Трамп объявил, что отложил торговые переговоры с Китаем

Президент США сказал, что не хочет говорить сейчас с Пекином. На днях были запланированы двусторонние переговоры по видеосвязи. Речь должна была пойти о том, как Китай выполняет торговую сделку, которую заключили полгода назад. Но переговоры не состоялись. Власти Китая недовольны политикой США в отношении Гонконга и давлением на китайские компании, а Вашингтон обвиняет Пекин в распространении коронавируса.