Вдова Сергея Мохнаткина Анна Кречетова сообщила о своем задержании в Москве у посольства Белоруссии

Активистка сказала порталу «ОВД-Инфо», что участвовала в протестах против насилия в Минске со стороны силовиков. Что ей вменяют, пока неизвестно. По данным правозащитного центра «Весна», в больницах Минска находятся десятки пострадавших во время акций. Согласно многочисленным свидетельствам, после задержания многих людей жестоко избивали и унижали в спецприемниках и отделах полиции. Телеграм-канал «Нехта», который ведут в Польше белорусские политэмигранты, сообщил, что к врачам поступили задержанные ранее женщины с травмами в результате изнасилований.
2020-08-19T02:14:28+03:00
2020-08-19T02:31:47+03:00
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02:14, 19 августа 2020
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