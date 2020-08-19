Спикер парламента Германии заявил, что режиму Лукашенко пришел конец

Вольфганг Шойбле сказал это в интервью сайту «Дойче Велле» и призвал власти Белоруссии прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов. Политик подчеркнул, что в свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия. Ранее бывшим президентом назвал Александра Лукашенко министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Евросоюз отказался признать итоги президентских выборов в Белоруссии.
2020-08-19T02:14:08+03:00
2020-08-19T02:14:08+03:00
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02:14, 19 августа 2020
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