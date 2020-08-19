Компания SpaceX Илона Маска накануне отправила на орбиту еще более 60 мини-спутников

Для первой ступени ракеты Falcon 9, которая успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане, это был шестой запуск, отметили в компании. Теперь у Space X в космосе уже около 600 спутников, с помощью которых планируют предоставить доступ к интернету по всему миру.
2020-08-19T01:10:13+03:00
2020-08-19T01:10:13+03:00
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01:10, 19 августа 2020
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