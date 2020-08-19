Член ОНК Москвы Марина Литвинович узнала от блогера Андрея Пыжа, что он не признает вину в госизмене

Ранее в некоторых СМИ были сообщения, что он якобы частично признал вину. Литвинович сказала ТАСС, что Андрей Пыж весьма эмоционально общался с представителями Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили его в СИЗО «Лефортово», и выразил им возмущение своим арестом. Литвинович отметила, что Андрей Пыж не получил ни одного письма и предположила, что их не разрешает передавать следователь. Житель Петербурга исчез в начале августа, а затем его случайно нашли в московском изоляторе правозащитники. Андрей Пыж ведет YouTube-канал о заброшенных зданиях.
2020-08-19T01:09:07+03:00
2020-08-19T01:09:07+03:00
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01:09, 19 августа 2020
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