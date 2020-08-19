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01:08, 19 августа 2020

Защита актера Михаила Ефремова сегодня, как ожидается, начнет представлять в суде свою позицию

Ранее адвокат Эльман Пашаев утверждал, что нашел некие доказательства невиновности артиста и поэтому убедил его отказаться от признания вины. Как передает ТАСС, до этого в Пресненском суде были допрошены 15 свидетелей обвинения, в том числе автоинспекторы, а также родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП. По словам свидетелей, Ефремов был в машине один. Утверждалось, что он был настолько пьян, что даже предлагал сотрудникам ГИБДД вместе с ним выпить. Ефремову грозит срок лишения свободы от 5 до 12 лет.



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