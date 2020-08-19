Сайт РБК сообщил о приземлении накануне в Минске самолета ФСБ

Это определили по бортовому номеру с помощью сервиса FlightRadar. Издание отмечает со ссылкой на открытые источники, что тот же самолет Ту-214 используется для полетов директора ФСБ Александра Бортникова. На выходных белорусский президент Александр Лукашенко на фоне массовых протестов с требованиями его отставки дважды звонил президенту России Владимиру Путину, что отражено на сайте Кремля.

