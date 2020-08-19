Сенат США сегодня опубликовал свой отчет о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году

Доклад на почти тысяче страниц поддержан республиканцами и устанавливает, что хотя сговора между штабом Трампа и русскими не было, помощники Трампа имели множественные контакты с российскими чиновниками и связанными с Кремлем лицами.

Главный вывод сенаторов такой: российское правительство провело масштабную кампанию в попытке саботировать выборы 2016 года с целью помочь Дональду Трампу избраться на пост президента США, а некоторые члены избирательного штаба Трампа и люди из его окружения были открыты для соискания помощи со стороны России. Так же как и расследование Боба Мюллера, отчет Сената не установил факта сговора штаба Трампа с Россией, но привел обширные доказательства контактов между советниками штаба Трампа и людьми, связанными с Кремлем, главными образом, между главой штаба Полом Манафортом (который сейчас отбывает наказание в тюрьме) и сотрудником российской разведки Константином Килимником. В отчете Сената Килимник, летавший частными джетами российских бизнесменов на встречи с Манафортом в Нью-Йорк, впервые назван сотрудником разведки — спецпрокурор Мюллер идентифицировал Килимника только как человека, близкого к российской разведке. В отчете Сената также говорится, что в ходе расследования была установлена возможная связь Климника с хакерскими атаками ГРУ на Демпартию.

Избирательный штаб Трампа, в котором работали его давние соратники, друзья и члены семьи, был «привлекательной и уязвимой в контексте контрразведки целью для иностранного влияния», говорится в отчете Сената.

Президент США Дональд Трамп и его соратники отрицают вмешательство России в выборы и называли все это время любые расследования «охотой на ведьм» с целью подорвать легитимность Трампа.