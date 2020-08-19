Российский самолет, который, по данным газеты РБК, приписан к авиации ФСБ, приземлился накануне в аэропорту Минска

Лайнер Ту-214, как пишет издание, используется для полетов директора ведомства Александра Бортникова. В частности, в 2015 году он летал в Вашингтон, когда там проходил саммит по противодействию насильственному экстремизму. Участие в нем принимал глава ФСБ. В ведомстве полет воздушного судна в Минск не комментировали.