Свое первое заседание должен провести сегодня Координационный совет белорусской оппозиции

О его создании было объявлено на днях на фоне акций протеста. Накануне президент республики Александр Лукашенко обвинил членов совет в стремлении захватить власть.

В свою очередь доверенное лицо кандидата на пост президента и главного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подчеркнула, что Координационный совет не ставит целью насильственный захват власти.

Члены координационного совета также считают преступным насилие со стороны силовиков и намерены добиваться освобождения политзаключённых.