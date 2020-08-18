Министерство культуры выделяет полмиллиарда рублей на поддержку отечественных фильмов в прокате

Речь идет о картинах, выход которых запланирован до начала следующего года, — рассказал агентству Интерфакс советник президента России и председатель совета Фонда Кино Владимир Толстой. Деньги будут выделять на условиях возврата 1% от выделенных средств.

Кинематограф стал одной из отраслей, которые серьезно пострадали от пандемии коронавируса, поскольку многие кинотеатры были закрыты долгое время.