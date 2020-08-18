Главу международного Мемориала вновь оштрафовали по обвинению в отсутствии маркировки об иностранном агенте

Главу международного Мемориала Яна Рачинского вновь оштрафовали по обвинению в отсутствии маркировки об иностранном агенте. Такое решение вынес Тверской суд Москвы, — пишет сайт МБХ-Медиа. Накануне саму организацию оштрафовали на 300 тысяч из-за одного из проектов в интернете сайта «1968. Год прав человека».

Всего Роскомнадзор составил в отношении Мемориала почти два десятка протоколов, из которых два были отменены. Общая сумма штрафов превысила 5 миллионов рублей, из которых 4 уже были выплачены. Ранее Мемориал объявил сбор средств на выплату этих штрафов. Представители организации намерены обжаловать решение суда.