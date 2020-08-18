США передали России детальные разведывательные данные о китайском ядерном оружии

Об этом сказал спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. ОН пояснил, что Вашингтон не согласен с тем, чтобы Китай наращивал свой арсенал — тогда Пекин достигнет ядерного паритета с США и Россией а затем будет использовать это оружие для шантажа и принуждения, добавил Биллингсли.

В Вене сегодня завершился очередной раунд российско-американских консультаций по вопросу о стабильности и контролю над вооружениями. США ранее неоднократно отмечали, что хотят видеть в качестве участника подобных переговоров и Китай.