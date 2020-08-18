В Белоруссии нашли мертвым директора музея, который отказался подписать протокол голосования на президентских выборах

Константин Шишмаков пропал 15 августа. Он возглавлял Волковысский Военно-исторический музей имени Багратиона.

Как пишет интернет-издание TUT.BY, в качестве основной рассматривается версия о самоубийстве. Ранее в поддержку Шишмакова на акцию вышли сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального Исторического музея.