Издание «Украинская правда» пишет, что поездка наемников ЧВК «Вагнер» в Минск была частью операции Киева

Ее, по словам источников в спецслужбах, проводили СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины. Эту же версию, по словам главного редактора издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, подтверждают другие источники в верхах. По их словам, операцию проводили больше года. Ее целью было выманить в Киев россиян, которые участвовали в боевых действиях на востоке страны, а потом использовать их для обмена пленными с Россией. Однако завершающую фазу отложили по просьбе руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Сведения об операции попали к ФСБ России и в итоге россиян задержали в Минске. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба сказал президенту о предательстве в руководстве и потребовал начать расследование. Но был уволен, пишет «Украинская правда». О том, что поездка россиян в Белоруссию могло быть организовано СБУ, еще 6 августа писала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.