Объемы пластика в Атлантическом океане недооценивались в 10 раз, считают британские океанологи

По их мнению, в верхних слоях океана плавает от 12 до 21 миллиона тонн пластикового мусора, пишет журнал Nature Communications. Ежегодно в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в мировой океан, он сбивается в огромные кучи. Часть микрофрагментов съедают обитатели океанов. На человека приходится около 40-60 тысяч микрочастиц пластика в год.
2020-08-18T22:33:38+03:00
2020-08-18T22:33:38+03:00
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22:33, 18 августа 2020
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