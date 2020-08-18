Министерство финансов России решило не проводить завтра аукционы ОФЗ

В ведомстве говорят, что это связано с ростом нестабильности на рынках. Отмена аукционов в среду, полагают в министерстве, поможет стабилизации ситуации. Это происходит впервые после марта, когда размещения не проводились из-за обвала цен на нефть и распространения коронавируса, отмечает агентство РИА Новости. Сейчас российский долговой рынок находится под давлением из-за политической ситуации в Белоруссии. На прошлой неделе Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.