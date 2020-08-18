Члены КПРФ в Ульяновске начали бессрочную акцию протеста

Члены КПРФ в Ульяновске, как пишет газета «КоммерсантЪ», начали бессрочную акцию протеста. Она проходит в центре города. Несмотря на запрет публичных мероприятий, как отмечает издание, полиция никого не задерживает. Протест коммунистов начался после того, как суд лишил регистрации еще одного кандидата в депутаты гордумы от КПРФ. В итоге общее число партийных выдвиженцев, снятых с выборов по искам их конкурентов из партии «Коммунисты России», достигло 16 человек. По неофициальной информации, отмечает «КоммерсантЪ», ситуацию в Ульяновске лидер компартии Геннадий Зюганов обсуждал с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.