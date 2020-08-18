Члены КПРФ в Ульяновске начали бессрочную акцию протеста

Члены КПРФ в Ульяновске, как пишет газета «КоммерсантЪ», начали бессрочную акцию протеста. Она проходит в центре города. Несмотря на запрет публичных мероприятий, как отмечает издание, полиция никого не задерживает. Протест коммунистов начался после того, как суд лишил регистрации еще одного кандидата в депутаты гордумы от КПРФ. В итоге общее число партийных выдвиженцев, снятых с выборов по искам их конкурентов из партии «Коммунисты России», достигло 16 человек. По неофициальной информации, отмечает «КоммерсантЪ», ситуацию в Ульяновске лидер компартии Геннадий Зюганов обсуждал с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.
2020-08-18T22:32:30+03:00
2020-08-18T22:32:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2694785-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 18 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..